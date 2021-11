Coronavirus, pressione ospedaliera stabile e attenzione alle scuole

Il bollettino regionale

Contagi sotto controllo e pressione ospedaliera stabile. È il quadro dell'emergenza sanitaria fotografato dal bollettino di oggi.

Trenta positivi su 596 tamponi molecolari processati, ma solo 6 nuovi guariti.

Fermi a 26 i ricoveri, con un solo paziente Covid in terapia intensiva al San Carlo di Potenza.

Sono 1.485 le vaccinazioni effettuate nelle giornata di ieri. Circa il 78,6% dei lucani ha ricevuto la prima dose, quota che scende al 72% per l'immunizzazione con il ciclo di due dosi.

La terza dose è stata somministrata a poco meno di 16 mila lucani.

Sono, poi, le scuole a richiedere nuovamente attenzione. Proprio la scoperta di due positività tra gli alunni dell'istituto comprensivo di Stigliano ha fatto scattare l'allarme e convinto l'amministrazione ad avviare uno screening ampio sulla popolazione.

Attualmente sono 18 i positivi accertati in paese, ma si teme che i risultati dei tamponi eseguiti possano rivelare l'esistenza di un focolaio più ampio.

Per precauzione il sindaco Francesco Micucci ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle classi - al momento solo due - in cui sono emersi casi di positività.