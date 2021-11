Boxe, un lucano alla guida della Nazionale

Fabrizio Baldantoni

C'è un lucano alla guida della Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali in corso a Belgrado, in Serbia. E' Fabrizio Baldantoni, vicepresidente vicario della Federazione Pugilistica Italiana, che da team leader sta guidando gli 11 atleti della spedizione azzurra Elite edizione 2021 all'AIBA World Boxe Championships. La rassegna iridata terminerà con le finali il 6 novembre: 13 le categorie di peso, oltre 500 atleti di 88 Paesi.



A 35 anni, Baldantoni è tra i più giovani dirigenti della Federazione. Ex atleta amatore e già presidente dell'Asd Boxe Potenza, prima di diventare consigliere federale FPI e vicepresidente vicario, è stato presidente del Comitato Puglia e Basilicata.