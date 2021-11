In occasione della "giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza", il Potenza Calcio mette a disposizione 500 biglietti del settore "curva" per ragazzi e ragazze fino a 18 anni, che potranno assistere gratuitamente alla gara tra i rossoblu e il Monopoli, in programma domenica 21 novembre alle 17.30 allo Stadio Viviani.

I tagliandi si potranno ritirare nella sede della Societa', e domenica 21 novembre direttamente al botteghino dello stadio.