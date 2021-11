Serie C, il Potenza cade a Catania

Il Logo del Potenza Calcio

Arriva l'ottava sconfitta in campionato per il Potenza. Al "Massimino" di Catania, la squadra di Trocini - arrivata in Sicilia con diverse defezioni - perde 2-1. I rossoblù reggono un tempo, poi nel recupero il Catania passa su calcio di rigore trasformato da Moro.

Nella ripresa è ancora Moro a segnare (14' st) per la doppietta personale e il 16mo gol stagionale, che lo consolida capocannoniere del girone. Al 27' st il Potenza accorcia con Ricci, che nel recupero ha l'occasione per pareggiare, ma non trova la porta.

La situazione di classifica del Potenza si fa sempre più complicata, con i Leoni fermi a 14 punti in piena zona playout.