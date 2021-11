Serie C, Potenza sconfitto a Palermo

Il Logo del Potenza Calcio

Ancora una sconfitta per il Potenza, superato in trasferta dal Palermo per 2-0. Rossoblù in formazione rimaneggiata e praticamente con Volpe unico attaccante. Nel primo tempo, i lucani rischiano solo su un'occasione di Brunori, che poco prima del riposo colpisce il palo. I rosanero però sbloccano il risultato in avvio di ripresa grazie a Fella.

La reazione del Potenza non si fa attendere. Gli ospiti cercano il pareggio più volte e lo sfiorano con Volpe. Il match resta sempre aperto. Solo nel recupero il Palermo raddoppia con Silipo, che in contropiede batte Marcone e infligge ai rossoblù la settima sconfitta in campionato.