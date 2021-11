Serie C, Picerno sconfitto di misura al "Curcio"

Picerno-Francavilla

Nulla da fare per il Picerno, sconfitto al "Curcio" per 1-0 dalla Virtus Francavilla.

Dopo un primo tempo di studio, rossoblù colpiti nel loro momento migliore. Ancora fatale un calcio piazzato: la rete decisiva, a metà ripresa, arriva infatti di testa con Caporale bravo a correggere in rete un calcio di punizione dalla tre quarti.

I lucani chiudono anche in dieci uomini per l’espulsione, al 90', del portiere Albertazzi, autore di un fallo su Ventola lanciato a rete in contropiede. Sei minuti di recupero e generoso assalto finale ma il punteggio non cambia più.

La classifica del Picerno resta tranquilla (è 13mo a 16 punti), ma la vittoria manca ormai da quattro partite: da allora due pareggi e due sconfitte.