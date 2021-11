Serie D, vincono Francavilla e Rotonda

Un pallone da calcio

Una domenica senza sconfitte per le lucane impegnate nell'11ma giornata di Serie D tutte in casa. Vince il Francavilla, che batte 2-1 il Casarano. Vince il Rotonda, di misura sul Nola. Fa 2-2 il Lavello, che ospitava la forte Casertana.



E' un successo in rimonta, quello del Francavilla, sotto al 18' pt per la rete di Dambros. Al 32' pt, ci pensa Di Ronza a pareggiare. Nella ripresa, gli sforzi dei padroni di casa, si traducono in vittoria grazie al rigore trasformato da Melillo.

Il Rotonda supera il Nola, grazie al solito Ferreira, in gol al 22' pt.

Esordio non banale per Karel Zeman, tornato sulla panchina del Lavello. I gialloverdi rimontano per due volte i campani, in vantaggio con Favetta alla mezzora su calcio di rigore. In avvio di secondo tempo, il pareggio di Brunetti. Ma la Casertana sorpassa ancora con Felleca, di Ouattara all'86' la rete del definitivo 2-2.



In classifica il Francavilla è a 22 punti, terzo a -2 dalla capolista Bitonto. Il Lavello resta in zona playoff, quinto a 18 punti, mentre sale a 12 il Rotonda.

Le immagini di Francavilla-Casarano nel servizio di Antonio Coronato, montato da Gabriele Sciacchitano.