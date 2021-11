Domenica in campo per le lucane di serie D

Il Francavilla batte 1 a 0 il Gravina grazie ad un gol di Croce e si porta da solo in vetta alla classifica del Girone H di Serie D.

Lavello sconfitto a Nocera. Gialloverdi in vantaggio, poi rimontati dai Molossi che vincono per 4 a 3.

Finisce senza reti la gara tra Rotonda e Casarano.