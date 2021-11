Insediati i nuovi prefetti a Potenza e Matera

Il palazzo della Prefettura a Potenza

Si sono insediati oggi i nuovi prefetti di Potenza, Michele Campanaro e di Matera, Sante Copponi. Campanaro prende il posto di Annunziato Vardè (che ricoprirà ora l'incarico di prefetto di Trieste), Copponi quello di Rinaldo Argentieri (nominato prefetto di Ferrara).



Nel suo messaggio di insediamento, Campanaro, originario di Matera, ha evidenziato di aver "accolto con entusiasmo e orgoglio l'opportunità" di svolgere il suo incarico nella provincia di Potenza "perché - ha dichiarato - considero un grande privilegio lavorare, da lucano tra i lucani, nelle mie terre di origine".



Copponi, invece, ha sottolineato di "essere onorato di poter lavorare in una realtà provinciale come quella materana, ricca di storia, di bellezze paesaggistiche e culturali". Ha poi assicurato che terrà da subito una serie di incontri per approfondire la conoscenza del territorio e delle sue problematiche. Il neo prefetto ha già incontrato il sindaco Bennardi.