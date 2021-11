Natale 2021, il calendario degli eventi a Matera

Il sindaco Bennardi e l'assessore D'Oppido alla presentazione degli eventi

Presentato stamattina in sala Mandela il Cartellone degli eventi natalizi 2021 per la città di Matera, con il sindaco Domenico Bennardi e l'assessore alla cultura Tiziana D'Oppido.

Oltre 120 appuntamenti selezionati dal bando "Destinazione Matera" con la collaborazione delle associazioni e operatori culturali che hanno presentato le proprie proposte.

"Questo cartellone - ha dichiarato il sindaco - è il frutto di un grande lavoro di sinergia ed un tentativo di programmazione che fosse il più ampio possibile per un Natale materano anche attrattivo in chiave turistica, nonostante le difficoltà e le incertezze legate alla pandemia che ci obbligano alla massima prudenza. Ora l'auspicio è che ci sia massima attenzione e prudenza per questa fase ancora delicata dell'emergenza sanitaria. In caso di necessità particolari o di disposizioni di sicurezza nazionale, alcuni eventi saranno rimodulati o rinviati - ha concluso.