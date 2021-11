Commemorazione dei defunti, cimiteri aperti con servizi aggiuntivi

Il cimitero nuovo a Potenza

È cominciato fin dalle prime ore del mattino e senza criticità il flusso di visitatori verso i cimiteri, in occasione della festività di Ogni Santi.

Attesi numeri importanti anche domani, nella giornata dedicata al ricordo dei defunti.

Orario continuato per il cimitero di Matera dalle 7.30 alle 17.30.

A Potenza i due cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 18. Il Comune ha istituito un servizio navetta dalla chiesa all'ingresso principale del cimitero monumentale di San Rocco.

In previsione del maggiore afflusso di persone, in arrivo anche da fuori regione, gli uffici dei servizi cimiteriali saranno a disposizione per informazioni o per il disbrigo di pratiche relative alle scadenze delle concessioni dei loculi.

Per supportare i cittadini in visita, sono presenti gli operatori delle associazioni di protezione civile e alcuni volontari del reddito minimo di inserimento.

Domani, 2 novembre, dopo lo stop dello scorso anno imposto dall'emergenza sanitaria, torna la cerimonia al sacrario militare: alla presenza delle autorità militari e civili, appuntamento a Potenza alle 10:30 con la messa celebrata dal vescovo Salvatore Ligorio. A Matera sempre alle 10:30 analoga celebrazione con il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo.