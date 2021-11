Super Green Pass, corsa ai vaccini

Il centro vaccinale di Potenza

Grande affluenza anche nei centri vaccinali lucani in vista del nuovo super green pass appena approvato dal Consiglio dei Ministri.

A Matera, la situazione è tornata alla normalità, dopo una concentrazione eccezionale di persone nelle prime ore del mattino, causata dalla sovrapposizione da un lato degli over 40 con la prenotazione per il richiamo e, dall'altro, di fragili e over 60 che possono presentarsi liberamente per la terza dose. A questi ultimi il direttore sanitario dell'ASM suggerisce di recarsi - se possibile - nel pomeriggio, dato che le categorie che procedono con appuntamento, da piattaforma vengono convocati al mattino. Da oggi - ricorda l'ASM - la struttura resterà aperta fino alle 20. Centinaia di persone anche alle tende di Potenza, dove, oltre alle terze dosi, si fanno i richiami per i vaccinati con Johnson 'n Johnson. Oltre 30.000 le terze dosi somministrate in totale.