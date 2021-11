Coldiretti: "La Regione intervenga sul metapontino"

Un bracciante straniero impegnato nella raccolta del pomodoro

Coldiretti Basilicata chiede interventi urgenti in favore del comparto agricolo ed ortofrutticolo della regione, e in particolare del metapontino.

In un documento inviato al presidente della Regione, Vito Bardi, e agli assessori regionali all'Agricoltura e ai Trasporti si evidenziano i problemi e si chiede un incontro urgente

Alla concorrenza estera e alle carenze infrastrutturali si è aggiunta la pandemia con il pesante calo del volume d’affari nel 2020 e nel primo semestre 2021.

Riduzione legata alle restrizioni delle attività di ristorazione e alle ripercussioni dell’emergenza sulla mobilità dei braccianti.

Coldiretti propone di intervenire su più punti. In primo luogo si chiede un piano straordinario di trasporto pubblico per i lavoratori agricoli.

E ancora di incentivare l’ occupazione di personale straniero e di combattere il caporalato, eliminando gli insediamenti spontanei dei braccianti stranieri, privi delle minime condizioni di vivibilità e di sicurezza, realizzando gli interventi strutturali di accoglienza previsti.

Infine, Coldiretti chiede di proporre alla Conferenza Stato Regioni misure straordinarie per l’accesso ai luoghi di lavoro - riconoscendo il green pass ai braccianti agricoli extracomunitari immunizzati con vaccini diversi da quelli autorizzati in Italia - e di ripristinare in materia di contratti di lavoro a tempo determinato le misure straordinarie già previste dalla legge di “promozione del lavoro agricolo”.