Anche in Basilicata torna la "Colletta Alimentare"

Anche in Basilicata questo sabato torna la "Colletta alimentare", l'iniziativa di raccolta di cibo da destinare a quanti vivono in difficoltà economiche. Quaranta gli esercizi commerciali (supermercati e non) aderenti. Circa 400 volontari sono impegnati nella raccolta di beni che ciascuno può mettere nel carrello della propria spesa e donare all'uscita. Lo stesso è possibile fare in maniera virtuale, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet del Banco Alimentare. L'iniziativa - che quest'anno compie 25 anni - si svolge in tutta Italia ed è l'evento di solidarietà più partecipato del Paese. L'ultima edizione in presenza (quella del 2019) in Basilicata fece registrare una raccolta da 17 tonnellate di cibo.