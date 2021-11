Coronavirus, ricoveri in lieve calo

L'ultimo bollettino Covid della Task Force regionale segnala 29 nuovi positivi su 672 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Dopo i numeri esigui - come di consueto - del lunedì , oggi si registrano cifre in linea con l'andamento degli ultimi giorni della scorsa settimana, quando solo domenica c'era stato un balzo dei nuovi casi, legato all'inserimento nel report quotidiano dei tamponi effettuati negli screening a Stigliano, dove c'è un focolaio.In lieve calo i ricoveri, che scendono da 28 a 25: 18 a Potenza (uno in terapia intensiva), 7 a Matera (tutti nei reparti ordinari). Pazienti in gran parte con diverse patologie e difese immunitarie basse, che hanno bisogno della terza dose di vaccino. Altri sono invece persone non vaccinate anche giovani. Ventuno i guariti.