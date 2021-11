A caccia della variante Omicron

A spaventare ora è la variante Omicron. Intensificati i sequenziamenti

Una nuova vittima e 49 positivi su 576 tamponi analizzati ieri. A perdere la vita un anziano non vaccinato e con patologie associate, ricoverato in Terapia Intensiva, al San Carlo, dove ora rimane un solo paziente. Quattordici in totale i ricoverati tra Potenza e Matera.

Intanto, all'Istituto comprensivo di Ferrandina è salito a 18 il numero degli alunni positivi. Gli ultimi sei casi emersi sono però di bimbi che già si trovavano in isolamento.

"Vuol dire che il focolaio è stato circoscritto" spiega il sindaco Carmine Lisanti, che ha firmato un'ordinanza di sospensione della didattica in presenza fino a mercoledì per consentire la sanificazione dei plessi. Il bollettino, poi, registra sette casi a Bernalda.

E cresce sempre più l'attenzione delle autorità sanitarie sulla variante Omicron. Gli ultimi otto sequenziamenti eseguiti, lo scorso 25 novembre, nei laboratori di Matera, non ne hanno rilevato la presenza in Basilicata. Giovedì prossimo sono in programma altre analisi su campioni provenienti dai focolai di Miglionico e Ferrandina.

Il Ministero della Salute ha chiesto alle regioni di intensificare i tracciamenti: al momento, ammettono gli esperti, non si conoscono le caratteristiche della variante, né la sua capacità di provocare forme più o meno gravi di malattia, né se sia in grado di aggirare la barriera vaccinale.