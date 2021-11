Coronavirus, il bollettino di sabato 27 novembre

Resta stabile l'andamento della pandemia in Basilicata. Dopo i numeri più altri fatti registrare ieri - complici i nuovi positivi emersi a Ferrandina, dove è attivo un focolaio -, tornano sui livelli di due giorni fa i dati sui contagi nella nostra regione. L'ultimo bollettino diffuso dalla Task Force regionale riporta 34 nuovi casi a fronte di 853 tamponi analizzati, per un tasso di positività dei test del 4%.Sei sono ancora riferiti al centro materano. In calo di una unità i ricoveri, che scendono a 16 con 3 persone in terapia intensiva, tutte all'Ospedale "San Carlo" di Potenza. Guarigione certificata per 18 persone.Intanto, continua l'accelerata della campagna vaccinale. Negli hub di Potenza e Matera, ieri alta l'affluenza. Sono state 4.372 le somministrazioni. Di queste, poco più di 3.600 sarebbero le terze dosi.