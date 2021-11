Vietati i cortei no-pass, a Matera l'ordinanza del prefetto

Green pass

Anche Matera si blinda contro le manifestazioni dei no green pass.

Proteste vietate in tutto il centro storico: niente cortei nei rioni Sassi e in piazza Vittorio Veneto. Chiuse ai manifestanti anche via del corso, via Ridola, Piazza Duomo e Piazza San Giovanni Battista.

Così il prefetto della città dei Sassi, Sante Copponi, ha recepito la direttiva del Viminale.

Le nuove restrizioni - dice il ministero dell'Interno - non riguardano solo le manifestazioni dei contrari al green pass, ma potranno essere applicate anche a proteste di altro genere.

E tuttavia la direttiva nasce proprio per limitare i problemi sorti in tutta Italia a seguito dei cortei contro le misure sanitarie in atto: non solo contagi in costante aumento, ma anche serie difficoltà per i commercianti.

A Matera saranno consentiti i sit-in in piazza Vittorio Veneto davanti al Palazzo dell'Annunziata e in piazza San Francesco. Questo - si legge nel provvedimento - per garantire il diritto costituzionale a manifestare, proteggendo però le attività economiche e la salute dei cittadini.