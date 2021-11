Processo sversamenti al Cova, presentato oggi un nuovo documento

In corso a Potenza il processo sugli sversamenti al centro olio di Viggiano. Il difensore di alcuni imputati ha depositato un documento della Regione.



Nell'area ci sarebbero "sorgenti primarie di contaminazione ancora attive", si legge nell'atto dell'Ufficio Prevenzione e controllo ambientale della Regione.

Il documento potrebbe cambiare quindi lo scenario sulle perdite dei serbatoi.



Il Gup ha rigettato la richiesta del Pm Vincenzo Montemurro di un supplemento di indagine, e valuterà se avviare la discussione dopo aver sentito tutte le parti.

Prossima udienza fissata per il 13 dicembre.



In precedenza lo stesso Gup aveva deliberato l'ammissione delle parti civili includendo nell'elenco le diverse associazioni che ne hanno fatto richiesta, in virtù, ha detto, della specificità degli interessi tutelati da ciascuna.