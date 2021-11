Covid: pronti per le terze dosi agli over 40

Il bollettino della regione Basilicata

Come raccomandato dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, la Basilicata e' pronta a partire da lunedì con la somministrazione delle terze dosi alle persone di eta' compresa tra 40 e 59 anni.

L'annuncio e' dell'assessore regionale alla salute Rocco Leone, al lavoro proprio in queste ore per limare i dettagli organizzativi. Di certo c'e' che da lunedì saranno estesi gli orari di apertura delle tende del Qatar di Potenza, con ogni probabilità dalle 8 alle 20 (escludendo la domenica). Analoga misura, nelle prossime ore, potrebbe essere ufficializzata per l'hub di Matera. Un'esigenza, quella rilevabile nei capoluoghi, che non sembra invece esserci nei piccoli comuni, dove i centri vaccinali dovrebbero rimanere aperti con gli orari attuali.

Sul fronte epidemiologico, le anticipazioni della cabina di regia collocano anche la Basilicata tra le regioni a rischio moderato. Ma i numeri del bollettino quotidiano rimangono rassicuranti. 22 i contagi accertati nelle ultime 24 ore. 15 i guariti, 23 i ricoverati: uno in meno rispetto a ieri. Costante anche il dato relativo alle terapie intensive: con due pazienti degenti, uno a Potenza e l'altro a Matera. Numeri di fronte ai quali non e' il caso di cullarsi, pero', se il trend di crescita rilevato dalla fondazione Gimbe nell'ultima settimana dovesse essere confermato: da qui ai prossimi giorni.

"L'aumento dei positivi - spiega Giulio De Stefano, responsabile delle unità di malattie infettive di Potenza e Matera - è dovuto agli arrivi dai paesi con molti casi, alla fascia d'età pediatrica non ancora immunizzata e alla copertura vaccinale che, a distanza di mesi, può essere meno efficace. Occorre fare attenzione".

Intanto, per far fronte alla carenza di personale sanitario, la regione ha sottoscritto un accordo con l'Universita' di Bari grazie al quale sara' possibile assumere a tempo determinato medici specializzandi nelle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio lucano.