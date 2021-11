Ancora una vittima, un over 70 non vaccinato

Campagna vaccinale, ieri record di somministrazioni

Dopo settimane, deve essere aggiornato il numero delle vittime del Covid-19 in Basilicata. È morto ieri uno dei tre pazienti ricoverati in terapia intensiva al San Carlo,

mentre si registra un aumento dei nuovi casi: 49 su 576 tamponi eseguiti. Otto provengono da Ferrandina, dove attualmente ci sono più di 50 positivi

e un focolaio individuato nell'istituto comprensivo.

Ventuno i guariti mentre, al momento, sono 14 i ricoveri, nove al San Carlo di Potenza, di cui uno in Terapia intensiva, e 5 al Madonna delle Grazie di Matera.

Intanto, sul fronte della campagna vaccinale, la giornata di ieri - 27 novembre - fa segnare un nuovo record di vaccinazioni in Basilicata.

In serata, quelle effettuate erano state 4.664, di cui 3.569 terze dosi, 761 seconde dosi e ben 334 prime dosi.

Si tratta - fa sapere la task force regionale, del dato migliore dal 18 ottobre, "effetto del super green pass".