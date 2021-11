Tenta un furto in casa, i Carabinieri lo trovano nascosto sotto il letto

Tenta un furto in una abitazione, all'arrivo dei Carabinieri prova a nascondersi sotto il letto. Il fatto è avvenuto a Venosa. Il minorenne protagonista della vicenda è stato denunciato per furto aggravato.



A chiamare i militari sul posto, erano stati gli inquilini, spaventati dopo aver sorpreso in casa il ragazzo. Il giovane era entrato nell'appartamento dopo aver rotto il vetro di una finestra.



I Carabinieri lo hanno trovato nascosto sotto un letto. Aveva con sé anche qualche grammo di hashish. Lo hanno perciò segnalato anche alla Prefettura per detenzione a uso personale di sostanza stupefacente.