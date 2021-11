Droga, arrestato spacciatore materano

Il materiale sequestrato

Ancora un arresto per droga a Matera. Durante un controllo, un 47enne del posto è stato arrestato dalla Polizia in flagranza di reato, mentre era intento a spacciare cocaina in via Cappuccini. L'uomo è stato sorpreso insieme al suo cliente con ancora dose e contanti in mano. In seguito alla perquisizione in casa e nelle sue auto, sono stati sequestrati poco più di 42 grammi e mezzo di cocaina, 4 gr di hashish, strumenti per il confezionamento delle dosi e 1.250 euro in contanti, frutto - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio. L'uomo ora si trova ai domiciliari. Per il suo cliente, la segnalazione al Prefetto per illecito amministrativo.