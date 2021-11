Scanzano Jonico al voto, tre in lizza

scanzano jonico

A quasi due anni dallo scioglimento del consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose, i cittadini di Scanzano Jonico vanno alle urne in una tornata dedicata, insieme ad altri sei comuni italiani sciolti per mafia. Domenica 7 novembre si vota in una sola giornata. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00. Lo spoglio, subito dopo la chiusura.

Tre i candidati alla poltrona di sindaco: Raffaello Ripoli ("Riscatto per Scanzano"), avvocato, 52 anni, già sindaco dal 2016 al 2019, prima dello scioglimento dell'amministrazione; Rocco Durante ("Siamo Scanzano"), 36 anni, anche lui avvocato, è segretario cittadino del Partito Democratico e la sua candidatura è frutto di un'intesa tra Pd, Movimento 5 Stelle e mondo civico; Mario Altieri ("Scanzano Rinasce"), 69 anni, già sindaco dal 1991 al 1993 e dal 1997 al 2006, è sostenuto da un movimento civico che fa riferimento all'area di centrodestra.

Saranno eletti anche dodici consiglieri.