Focolaio Stigliano, aumentano i contagi

Salgono a 24 i casi Covid legati al focolaio sviluppato nell'Istituto Comprensivo di Stigliano. Dieci di questi riguardano bambini. Dal tracciamento dei contatti sui due alunni positivi, ieri l'amministrazione comunale ha ufficializzato 18 contagi, a cui se ne sono poi aggiunti altri 6. Tutti sono stati conteggiati nel bollettino odierno della Task Force regionale . Per rintracciare i casi e circoscrivere il focolaio, l'Asm ha organizzato un apposito screening, che proseguirà anche nei prossimi giorni. Oltre 100 i test effettuati. Le classi dei due alunni contagiati sono state messe in quarantena. Disposta a partire da domani - e fino a nuova comunicazione-, la didattica a distanza per tutte le sezioni e classi del plesso di Stigliano dell'IC "Montano". Il sindaco, Francesco Micucci, ha annunciato che domani firmerà una ordinanza per imporre l'obbligo di mascherine all'aperto.