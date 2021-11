Ferrandina, si allarga il focolaio Covid

Sale a 12 il numero degli alunni dell'Istituto Comprensivo "D'Onofrio" di Ferrandina (tra primaria e secondaria di primo grado) positivi al Covid. Nelle ultime ore, altri due bambini della primaria sono risultati contagiati. Nell'Istituto, due classi sono in DAD , per la presenza di almeno tre positivi, e altre tre sono in sorveglianza sanitaria cautelativa, disposta dal dirigente scolastico in attesa dei risultati dei tamponi.Attenzione massima sulle scuole in tutto in Materano. Al drive-in dell'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera, sono stati fatti 220 tamponi molecolari, legati soprattutto a screening richiesti dalle scuole.Intanto il comune di Ferrandina, risulta essere il primo in regione per numero di positivi: 51 i contagiati totali in paese.