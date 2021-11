Basilicata sempre più fragile

A Pomarico chiuso un tratto di strada e sgomberate tre famiglie

Il maltempo di queste ore sta mettendo a rischio il territorio lì dove è più fragile. A Castronuovo di Sant'andrea è venuta giù una strada del centro storico, via Roma, in una zona che attendeva da anni il completamento di un intervento di consolidamento, opera mai completata a causa della mancanza di fondi.

Il sindaco Antonio Bulfaro ha firmato poco fa l'ordinanza di sgombero di sette famiglie. Chiuso l'edificio scolastico per via dell'allerta idrogeologica.

A Pomarico, dove tre famiglie sono state sgomberate, oggi si è svolto il sopralluogo dei tecnici di Acquedotto lucano nella zona della frana iniziata cinque giorni fa, in corrispondenza di viale Kennedy, sullo stesso versante di quella disastrosa del 2019, ma in un'area distante un chilometro.

Attesi i risultati dell'analisi sulle acque che affiorano nei pressi dello smottamento per capire la loro origine.