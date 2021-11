Scontro frontale sulla Basentana: morto un 27enne

Incidente mortale sulla Basentana

L'impatto fra due autovetture è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 novembre per ragioni ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, tutta da confermare, una Nissan Juke avrebbe perso il controllo andandosi a scontrare con l'auto che sopraggiungeva in senso contrario, sul tratto della Basentana privo di spartitraffico, all'altezza dello svincolo di Pisticci Scalo, vicino a un'area di servizio. La vittima è Angelo Maria Russo, 27 anni di Bernalda, mentre un'altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di Potenza con l'elicottero del 118. Si tratta di un 47enne pugliese, alla guida di Opel Astra. I medici hanno deciso di trasferirlo in rianimazione. Sul posto i carabinieri e la polizia. L'incidente è avvenuto nella giornata in cui si ricordano le vittime della strada.

Servizio di Beatrice Volpe - montaggio di Rocco Tancredi