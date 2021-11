Incidente mortale sulla Basentana

Incidente sulla Basentana, morta una 36enne di Grassano

Una donna di 36 anni è deceduta nel primissimo pomeriggio dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Basentana.

Angela Carbone, infermiera, originaria di Grassano, era alla guida della sua auto in direzione Potenza.

All'altezza di Vaglio, per cause da accertare, il veicolo è finito contro il guard rail .

L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Acerenza e il 118.

Trasportata al San Carlo in codice rosso, la donna, le cui condizioni erano già disperate, è deceduta poco dopo.