Area Nord, un tavolo permanente sulla viabilità

Una strada dissestata

Una conferenza permanente e itinerante con i sindaci del Vulture Alto Bradano. È la proposta lanciata dall'assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra, che ha incontrato a Melfi i 14 sindaci dell'area. Sul tavolo, i fondi europei - soprattutto quelli del Pnrr -, la messa in sicurezza delle strade provinciali, il potenziamento della mobilità su gomma e - in prospettiva - quella ferroviaria.

Tra le arterie interessate dagli interventi, per le quali sono stati stanziati circa 5 milioni di euro - tra bilancio regionale e programmi nazionali - ci sono la strada provinciale 48 - importante per i collegamenti con l'area industriale di San Nicola di Melfi -, la 109 Piano Regio, la 168 di Venosa, la 21 delle Murge e la Sp 2 Campana.

Gli interventi si inseriscono in un piano più ampio che punta anche alla fondazione di un Centro regionale per la sicurezza della mobilità. All'incontro di Melfi ha partecipato anche il presidente della provincia di Potenza, Rocco Guarino, che ha sottolineato la necessità di investire su una rete viaria provinciale da 2700 km, a cui si aggiungono 500 km di strade comunali.