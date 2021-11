Latitanti pericolosi, nella lista una donna lucana

Una volante della Polizia

Mara Calderaro, di Maratea, inserita nell'elenco dei latitanti pericolosi. Condannata per associazione a delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e al riciclaggio internazionale, è ricercata dal 2018.

Con lei, salgono a 11 le donne nella lista dei personaggi di massima pericolosità stilata dal Gruppo Integrato Interforze per la ricerca dei latitanti, istituito presso la Direzione centrale della Polizia criminale. In testa c'è il boss trapanese Matteo Messina Denaro