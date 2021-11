L'università della rinascita

Il libro del professor Lerra sull'Unibas

Dopo il terremoto dell'80, c'era l'urgenza di ricostruire anche il tessuto economico e produttivo delle regioni colpite. Un percorso che sarebbe stato di certo più difficile se non fosse stato accompagnato dalla presenza di un' istituzione scientifica e culturale come l'Universita'.

Alla sua istituzione si pensava da decenni: risale al 1969 il primo progetto di legge presentato in Senato. Ma quell'idea si concretizzò solo all''indomani del sisma, con le risorse della legge 219 dell'81 che, oltre a finanziare le iniziative industriali, consentì la nascita dell'ateneo lucano.

In un volume, curato dal professor Antonio Lerra, ricco di documenti, se ne ripercorre la storia non sempre lineare, complicata dalle progressive restrizioni finanziarie ma anche dalle carenze infrastrutturali e di servizi.

Eppure, questa piccola Università, ha saputo conquistarsi nel tempo un posto di rilievo sul piano nazionale e internazionale, grazie ad un'intensa attività di ricerca e a una offerta didattica ampia e qualificata.

Ed ha saputo anche ritagliarsi un ruolo significativo a livello locale nell'ambito delle relazioni interistituzionali, diventando un punto di riferimento imprescindibile anche per le scelte in direzione dello sviluppo.