Trasporti verso le fabbriche, linee più veloci

Bus del trasporto pubblico locale

Gli operai che ogni mattina si servono del trasporto pubblico per recarsi in fabbrica, nell'area industriale di Melfi, potranno contare su corse più veloci. Ne ha dato notizia l'assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra. Nell'ambito della flessibilità prevista dal nuovo contratto di servizio siglato il 6 settembre scorso, la linea che collega Montalbano Jonico agli stabilimenti di San Nicola, sarà instradata sulla Bradanica anziché sulla Basentana, consentendo così anche ai lavoratori di Pisticci e Bernalda, un significativo risparmio di tempo oltre che un percorso più sicuro.

Si è venuti incontro - ha spiegato Merra - alle esigenze manifestate dagli operai della zona jonica, provvedendo anche ad alleggerire il traffico lungo la Potenza - Melfi, interessata da diversi cantieri.

Previsto anche l'arretramento della linea Campomaggiore - San Nicola di Melfi per favorire l'utenza dei comuni che usufruivano degli scali di Grassano e Salandra, senza pregiudicare il servizio.