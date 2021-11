Maltempo, allerta rossa sull'area sud della Basilicata

Ondata di maltempo sulla Basilicata

Sono ore di preoccupazione a Castronuovo di Sant'Andrea, il centro dell'Appennino lucano che, lo scorso 15 novembre, è stato interessato da un ampio movimento franoso.

La terra ha ceduto in pieno centro, davanti all'uscio delle case. Diciassette persone sgomberate, in un comune che conta meno di mille abitanti.

Dopo le piogge di ieri, oggi è apparso un timido sole. Ma la paura è tanta: il centro è tra quelli inseriti dalla Protezione Civile nelle aree interessate dall'allerta rossa per rischio idrogeologico.

Attese nelle prossime ore abbondanti precipitazioni in tutto in Sud della Basilicata.

"Stiamo monitorando costantemente la situazione ma abbiamo le mani legate - ha dichiarato il sindaco Antonio Bulfaro - tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto.

Ma gli interventi per coprire la frana ed evitare che possa assorbire nuova acqua partiranno solo la settimana prossima e richiederanno un anno di tempo".

"Non ci resta che pregare" ha concluso rassegnato.

Sotto controllo, invece, la situazione a valle di viale Kennedy, a Pomarico, per uno smottamento franoso quindici giorni fa, che però sembra essere superficiale.

Dalle analisi sulle acque, che saranno effettuate dal comune e da Arpab, sis pera di far luce sulle cause.

Tuttavia, disagi si sono registrati sabato per la rottura di alcune condutture in via Cutana, nel centro storico, con allagamenti di cantine e case che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

A provocarle però non è stato il maltempo ma lo stato di salute dei tubi, risalenti agli anni Sessanta.

Nel resto della regione non si sono registrati particolari disagi, a parte qualche intervento per la caduta di alberi dovuta al forte vento.