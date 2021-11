Spiaggia Santavenere: struttura da demolire

La struttura in legno del Santavenere da demolire

Il caso della struttura in legno realizzata dall'Hotel Santavenere a Maratea, a ridosso della spiaggia.

Il comune ne ha disposto la demolizione con una ordinanza, alla luce dei provvedimenti amministrativi relativi alla struttura, realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica.

La Società Arsenale avrà ora 90 giorni di tempo per provvedere alla rimozione dei circa 700 metri quadri di pergolato e della pavimentazione in legno.

Dovrà, inoltre, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.