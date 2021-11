Matera, verso la nuova Giunta

Matera

Sarà presentata domani, domenica 21 novembre alle 11, la nuova Giunta del Comune di Matera. Dopo mesi di trattative e assessori dimissionari, il rimpasto sembra concluso. Il futuro della nuova squadra del sindaco Bennardi, a guida 5 Stelle, dipenderà però dalle deleghe. Ieri sera, un ultimo vertice di maggioranza, ha messo a punto nomi e cariche. Confermati Tiziana D'Oppido, Arcangelo Colella e Rosa Nicoletti. In arrivo la pentastellata Valeria Piscopello, con delega alle Politiche Sociali. In Campo Democratico, affiancheranno il sindaco, Angelo Cotugno - con delega a Patrimonio, Contenzioso e Sassi - e Maria Pistone. A questa potrebbe essere assegnata la carica di vice, e ha ottenuto la delega alla Transizione Ambientale, Project Financing e Innovazioni. In casa Verdi Giuseppe Digilio potrebbe ottenere la delega all'Ambiente, nel partito Socialista Michelangelo Ferrara, con delega alla Mobilità, e Sante Lomurno. Al dirigente vanno le Opere pubbliche. Fuori dall'esecutivo Graziella Corti, Alberto Acito e Giuseppe Sarli, insieme ai dimissionari Lucia Summa e Raffaele Tantone. Bennardi infine conserva la delega al Turismo.