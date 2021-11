Al Matiff Gianni Ippoliti condanna la "sua" TV

Gianni Ippoliti al Matiff

Quest'anno l'edizione del Matiff, il Matera Art International Film Festival si definisce puntata 01 (zeropuntouno); nome in codice: Ulisse Su Marte. E a fare da novello odisseo della prima serata c'era il popolare conduttore e autore televisivo, Gianni Ippoliti, ora nei panni di regista. Ippoliti ha presentato il suo corto "La Sedia", girato proprio in Basilicata, vicino Maratea. Un lavoro che parla di un'usanza popolare nei paesi del sud Italia: quella di posizionare una sedie davanti la propria abitazione. Intervistato dal giornalista Sergio Palomba, Ippoliti ha usato parole di fuoco per descrivere la sua opinione dello stato attuale del piccolo schermo "non ci sono più idee", ha detto. Ecco una dichiarazione di Ippoliti dopo la proiezione de "La Sedia":