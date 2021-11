I genitori di Gianfranco Lupo tra gli eroi civili premiati da Mattarella

Michele Lupo

Ci sono anche due lucani tra i 33 eroi civili che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di insignire con un'onorificenza.

Maria Teresa D'Oronzio, 64 anni, e Michele Lupo, 70 anni, saranno ufficiali dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana come riconoscimento per il loro impegno nel miglioramento della condizione dei piccoli malati onco-ematologici in Basilicata.

Un compito che la famiglia di Pomarico ha realizzato tramite l'associazione Gian Franco Lupo "Un sorriso alla vita" ONLUS, dedicata al loro figlio scomparso nel 2003, a 11 anni, vittima di una leucemia linfoblastica acuta.

In questi anni la realtà, fondata nel 2005, ha contribuito con le sue iniziative a finanziare un laboratorio di biologia cellulare al Madonna delle Grazie di Matera e due camere sterili nel Crob di Rionero.

Le onorificenze saranno consegnate nel corso di una cerimonia che si svolgerà al Quirinale il prossimo 29 novembre alle 11.