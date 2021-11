Giallo di Acerenza, si attende l'esito dell'autopsia

Atteso l'esito dell'autopsia per fare luce sulla morte di Antonia Pietragalla

Sono affidate all'autopsia eseguita oggi pomeriggio all'ospedale San Carlo di Potenza e agli accertamenti fatti dai carabinieri su una serie di auto le speranze di fare luce sulla morte di Antonia Pietragalla, la 82enne ritrovata agonizzante ad Acerenza, nello spiazzo davanti casa, e morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Per i medici, che hanno constatato il decesso, le fratture e il trauma cranico sarebbero compatibili con un'investimento.

La sciagura si è verificata poco dopo le otto di sabato mattina in piazza Alcide De Gasperi, uno slargo senza sbocchi, praticamente un'area condominiale in cui abitualmente accedono pochi mezzi.

L'ipotesi è che la donna sia stata urtata da una vettura in manovra e quindi a bassa velocità, motivo per il quale non avrebbe lasciato al suolo né segni di frenata né rottami.

Così, i carabinieri hanno subito sentito tutti i condomini per ricostruire dove si trovassero al momento della sciagura. E altri elementi li hanno cercati esaminando le auto abitualmente presenti in quello spiazzo. Dati che ora saranno incrociati con i risultati dell'esame autoptico.