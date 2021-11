L'anniversario di Nassiriya, le commemorazioni in ricordo di Merlino

Il manifesto dell'anniversario della strage di Nassiriya

Il 12 novembre 2003 a Nassiriya in Iraq l'attentato contro il contingente italiano impegnato in una missione di pace.

Nell'attentato persero la vita 28 persone, 19 italiani e 9 iracheni. Tra le vittime italiane c'era anche un lucano: Filippo Merlino, sottotenente dei carabinieri, era infatti nato a Sant'Arcangelo.

L'uomo aveva 46 anni all' epoca dell'attentato, una carriera nell'arma cominciata a 17, che l'aveva già portato all'estero in diverse missioni umanitarie. Nel '94 era stato in Macedonia e in Kosovo, qualche anno dopo in Albania, poi in Bosnia e di nuovo in Kosovo. Nel luglio 2003 era partito per l'Iraq.

Quello di Nassiriya fu il più grave attacco subito dall'esercito italiano dalla fine della Seconda guerra mondiale. In tutta Italia oggi sono state numerose le commemorazioni.

Anche Sant'Arcangelo ha ricordato il proprio concittadino: questa mattina una messa a cui hanno partecipato - oltre alle autorità civili e militari - anche gli studenti dell'Istituto comprensivo.