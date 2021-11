Omicidio Grieco: tre condanne, ma cade l'aggravante del metodo mafioso

Colpevoli dell'omicidio di Montescaglioso (Matera), ma i giudici non hanno riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso. La corte d'assise di Potenza ha condannato a 24 anni Carmelo Andriulli e Antonio Armandi. Il pubblico ministero Anna Gloria Piccininni aveva chiesto per loro l'ergastolo. Diciotto anni a Giuseppe D'Elia, il 57enne arrestato pochi giorni dopo il delitto. Stessa richiesta del pm, in virtù della collaborazione dell'uomo con gli inquirenti nella ricostruzione dei fatti. Il 27 maggio del 2019, il 52enne di Pomarico Antonio Grieco, detto "il professore", con precedenti penali, si recò ad un appuntamento in un bosco di contrada "Difesa San Biagio", insieme al figlioccio Ennio Cristalli, per trattare una compravendita di armi. Quell'appuntamento si rivelò una trappola: Grieco fu ferito a fucilate e finito con un colpo alla nuca, mentre Cristalli sfuggì alla morte nascondendosi tra gli alberi. Secondo quanto venuto fuori durante il processo, Grieco fu ucciso per ragioni legate ad un affare cui puntava Armandi.