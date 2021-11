Sant'Arcangelo, sgominato un traffico di sostanze stupefacenti

A Sant'Arcangelo, due persone - una in carcere, l'altra ai domiciliari - sono state arrestate dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso dell'operazione "Green Eggs",

coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Per una terza persona è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini hanno preso il via lo scorso aprile dopo l'arresto di una donna trovata in possesso di 24 grammi di marijuana.

Acquistava le sostanze stupefacenti nel materano e con la collaborazione dei due giovani coinvolti, le spacciava a Sant'Arcangelo, "in luoghi di ritrovo frequentati anche da giovanissimi".

Sinora, eseguiti sei arresti in flagranza di reato e sequestrati circa 370 grammi di droga tra marijuana, hashish ed eroina.