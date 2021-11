Pomarico, tari agevolata per le partite iva

Una immagine della frana

La crisi economica causata dalla pandemia si fa sentire soprattutto nei centri più piccoli. Particolarmente delicata la situazione di Pomarico, paese colpito nel 2019 anche da una frana che ha devastato una intera zona del centro storico.



L'amministrazione comunale ha deciso di intervenire a favore di tutte le partite iva attive sul territorio, comprese quelle che hanno continuato a lavorare anche nei periodi di lockdown totale o parziale, con un calo medio degli introiti pari al 30%.



La giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Mancini ha deliberato l'agevolazione della Tari -la tassa sui rifiuti -per il 2021 a favore delle utenze non domestiche.

L'obiettivo: dare un sostegno concreto ai commercianti, agli artigiani e a tutti gli altri lavoratori non dipendenti titolari di partita iva.