Potenza, Martino nuovo direttore sportivo

Il Logo del Potenza Calcio

E' ufficiale. Giovambattista Martino è il nuovo direttore sportivo del Potenza Calcio. Domani, alle ore 10.30, al "Viviani", sarà presentato ai giornalisti in conferenza stampa.

Martino, di 31 anni, nato a Crotone, ha rescisso il contratto che lo legava al Lecce, per il quale è stato responsabile degli osservatori. Secondo indiscrezioni, dovrebbe restare al Potenza fino a giugno 2023.

Martino ha iniziato la sua carriera come direttore sportivo nel 2016, con il Rende Calcio 1968 (Cosenza), in serie D. Sotto la sua guida sportiva, i calabresi hanno conseguito una promozione in serie C e, per due anni consecutivi, hanno raggiunto i playoff. Proprio nella cittadina calabrese, ha già lavorato con mister Bruno Trocini, ritrovato oggi a Potenza. Nella stagione 2019/20, ha ricoperto il ruolo di scout internazionale del Parma Calcio 1913 (Serie A).