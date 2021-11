Angela Ferrara

Si terrà venerdì 26 novembre, alle 16:30, nell'aula magna dell'Università degli studi della Basilicata a Potenza, la cerimonia di consegna del premio Angela Ferrara per le migliori tesi di laurea

triennale o magistrale sulle tematiche femminili, la storia delle donne, le questioni di genere.

Il premio è indetto dalle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil e dall'Unibas in memoria della poetessa di Cersosimo vittima di femminicidio il 15 settembre 2018.

Alla manifestazione interverranno Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia; Ignazio Mancini, rettore dell'Università della Basilicata; Domenica Paglia,

sindaca di Cersosimo; Aurelia Sole, prorettrice con delega alle Pari opportunità e alla tematiche di genere; Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli. Le rappresentanti dei sindacati introdurranno le tesi premiate di Maria Giordano, Francesca Lapolla, e quelle che hanno ricevuto menzioni

speciali: Ivana Carbone, Margherita Rasulo e Vanessa Grisolia.

I lavori premiati sono stati scelti tra i 28 presentati valutati idonei sulla base dei criteri stabiliti dal bando di concorso.