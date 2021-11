Un'intesa per aiutare le donne in difficoltà

sostegno donne

Avrà una durata di due anni il protocollo d'intesa siglato dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità e l'Associazione "Io potentino" Onlus, da anni impegnata nell'attività di assistenza, sostegno e vicinanza alle fasce deboli della società. Obiettivo dell'accordo è sostenere le donne in condizione di disagio economico e sociale.

L'impegno sottoscritto è quello di lavorare insieme per creare occasioni di sensibilizzazione sui temi della violenza e delle discriminazioni; favorire processi di integrazione e offrire supporto soprattutto alle donne in situazioni di disagi, che con la pandemia sono aumentate. La prima iniziativa in cantiere è in programma sabato prossimo, 20 novembre: è la "colletta rosa", una raccolta di prodotti igienico sanitari e cosmetici.