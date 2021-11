Terremoto 80: la chiesa "simbolo" di Balvano sarà ristrutturata

La chiesa di Balvano distrutta dal sisma

Il 23 novembre del 1980, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Balvano, morirono 66 persone, quasi tutti bambini, che stavano partecipando alla messa serale. Da allora è diventata il simbolo della tragedia che 41 anni fa colpì Basilicata e Irpinia.

L'edificio è stato interamente ricostruito. Ora ci sono le risorse per ulteriori interventi di ristrutturazione, necessari per affrontare con urgenza le evidenti criticità strutturali. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture sono stati assegnati due milioni di euro per i lavori di recupero e risanamento dell'edificio, sollecitati negli anni dal vescovo della Diocesi di Potenza, mons. Salvatore Ligorio e dall'amministrazione comunale. Ne ha dato notizia il capogruppo PD in Commissione Lavori Pubblici del Senato Salvatore Margiotta.