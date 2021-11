Rifiuti, Potenza capoluogo con la tariffa più bassa

Cassonetti dei rifiuti a Potenza

Potenza è il capoluogo più economico d'Italia per la tariffa sui rifiuti. E' quanto emerge dall'annuale rilevazione dell'osservatorio di Cittadinanzattiva. I dati tengono conto dei costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia italiani. Con 131 euro - in aumento dell'8,9% rispetto ai 121 euro del 2020 - il capoluogo potentino svetta in cima alla classifica nazionale. Molto distante, invece, Matera, con una Tari di quasi 350 euro.

Secondo l'amministratore unico dell'Egrib - l'ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata - Canio Santarsiero, dietro l'aumento ci sarebbe l'insufficienza degli impianti di smaltimento. Una risposta potrebbe arrivare dai bandi del ministero della Transizione Ecologica a cui Egrib e Regione Basilicata parteciperanno per realizzare nuovi impianti tecnologicamente avanzati. Uno dislocato a Potenza, l'altro a Colobraro. Permetterebbero di ridurre il costo dello smaltimento dagli attuali 230 euro, a 80 a tonnellata. Progetti di energia circolare propedeutici all'introduzione della tariffa puntuale, quella cioè basata sul quantitativo di indifferenziata prodotta dall'utenza. Una percentuale, proprio quella della raccolta differenziata in regione, che la fa slittare sotto la media nazionale: 49,4 contro il 61,3 del resto del Paese.