Petizione per la Ferrandina-Matera

La ferrovia Ferrandina-Matera

Il completamento della ferrovia Ferrandina - Matera non è più rinviabile. Cgil, Cisl e Uil della provincia di Matera hanno promosso una petizione da inviare alla Regione entro la fine del 2021 e hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione tra scuole, enti locali e realtà produttive per sollecitare la prosecuzione della linea in direzione adriatica, utilizzando le risorse del PNRR.

I segretari delle tre organizzazioni sindacali, Eustachio Nicoletti, Giuseppe Bollettino e Bruno Di Cuia ricordano che la città del Sassi, capitale europea della cultura nel 2019, è l'unico capoluogo di provincia italiano non raggiunto dalle ferrovie dello Stato. Le richieste specifiche sono due: la formalizzazione di una scheda del Piano di Ripresa e Resilienza per congiungere la Ferrandina-Matera fino alla Bari-Taranto e il completamento del raccordo verso la dorsale adriatica all'interno del Piano Strategico dei Trasporti 2016-2026.

L'obiettivo è far uscire la città e la sua provincia dall'isolamento rispetto alla rete nazionale, creare un collegamento diretto da Potenza a Bari e sostenere i settori produttivi, turistici e del trasporto merci della Basilicata