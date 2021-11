Una statua in memoria di Francesco Paolo Conte

Il monumento in memoria di Francesco Paolo Conte

Matera omaggia il suo cittadino eroe Francesco Paolo Conte, la giovane Guardia di Pubblica Sicurezza, insignita della Medaglia d’Argento al Valor Civile per aver salvato alcune persone durante l'alluvione del 1928.

Questa mattina, la cerimonia di scopertura di una statua dedicata alla sua memoria. Il monumento - opera dell'artista materano Raffaele Pentasuglia - è stato collocato in Piazza Vittorio Veneto davanti alla facciata del Palazzo dell'Annunziata, e svelato alla cittadinanza dal Vice Capo della Polizia, il Prefetto Maria Teresa Sempreviva, alla presenza dei familiari di Francesco Paolo Conte. Presenti il sindaco Bennardi, il Prefetto Copponi, il Questore Nicolì, il vescovo di Matera mons. Caiazzo, che ha benedetto l'opera, e altre autorità civili e militari.



Il 24 ottobre 1928, Francesco Paolo Conte salvò alcuni materani rimasti intrappolati nelle loro case allagate dall'alluvione. Lui giovane Guardia di Pubblica Sicurezza in servizio a Roma e in licenza nella sua città natale, si fece calare in un ipogeo con una corda, portò in salvo alcune persone, prima di essere travolto dall'acqua e morire a soli 28 anni.